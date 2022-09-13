Под Омском двое мужчин украли 30 электродвигателей из заброшенного цеха

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Накануне следователь ОМВД России по Тарскому району завел уголовное дело на жителей райцентра из-за хищения 30 электродвигателей для деревообрабатывающих станков. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Как рассказали в ведомстве, сообщение о краже поступило от сторожа законсервированного деревообрабатывающего цеха. Внимательный мужчина успел запомнить номера «Нивы», на которой скрылись злоумышленники.

Благодаря этому правоохранители установили, что хищению электродвигателей причастны двое жителей Тары - 25-летний парень и его 28-летний ранее судимый за пьяное вождение подельник. Также стало известно, что подозреваемые работали в одной компании: первый - водителем, а второй - слесарем.

По данным следствия, предприимчивые омичи взломали замок и проникли в одно из производственных помещений. На протяжении двух дней они вывозили электродвигатели на автомобиле 25-летнего фигуранта. Их складывали в гараж, планируя в дальнейшем выгодно продать.

Отметим, сумму ущерба составила 500 тысяч рублей. Все 30 электродвигателей были изъяты и в ближайшее время будут возвращены владельцу предприятия. Сотрудники полиции продолжают расследование.