Омское правительство подписало концессионное соглашение на строительство Северного обхода

Концессионер выделит почти 20 млрд рублей. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

13 сентября Газпромбанк и губернатор Омской области Александр Бурков подписали концессионное соглашение на строительство Северного обхода.

Четырехполосная трасса протяженностью 62,6 км должна связать два направления: «Омск — Тюмень» (федеральная автодорога 1Р-402) и «Омск — Новосибирск» (федеральная автодорога Р-254 «Иртыш»).

На новой дороге предполагается сооружение мостовых переходов через реки Иртыш и Омь и более 10 путепроводов. Общие капитальные затраты оцениваются в 63,2 млрд рублей. Концессионер выделит почти 20 млрд рублей. Остальные деньги должен выделить федеральный центр.