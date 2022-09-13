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Общество13 сентября 2022 11:53

Омское правительство подписало концессионное соглашение на строительство Северного обхода

За инфраструктурный проект поручился Газпромбанк
Виктория КОВЕРНЕВА
Концессионер выделит почти 20 млрд рублей.

Концессионер выделит почти 20 млрд рублей.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

13 сентября Газпромбанк и губернатор Омской области Александр Бурков подписали концессионное соглашение на строительство Северного обхода.

Четырехполосная трасса протяженностью 62,6 км должна связать два направления: «Омск — Тюмень» (федеральная автодорога 1Р-402) и «Омск — Новосибирск» (федеральная автодорога Р-254 «Иртыш»).

На новой дороге предполагается сооружение мостовых переходов через реки Иртыш и Омь и более 10 путепроводов. Общие капитальные затраты оцениваются в 63,2 млрд рублей. Концессионер выделит почти 20 млрд рублей. Остальные деньги должен выделить федеральный центр.