Под Омском водитель «Chevrolet Niva» не справился с управлением и улетел в кювет

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Накануне днем в дежурную часть ОМВД России по Горьковскому району поступило сообщение о ДТП на трассе Омск-Муромцево. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Как рассказали в ведомстве, по предварительной версии, 52-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля «Chevrolet Niva», двигался по автодороге Омск-Муромцево. В районе 109 километра трассы он не справился с управлением и улетел в кювет. В результате ДТП водитель скончался на месте от полученных травм.

В ближайшее время правоохранители проведут проверку, чтобы установить все причины и обстоятельства трагедии.

Напомним, в начале месяца, 4 сентября, произошло похожее ДТП. Тогда 33-летний мужчина за рулем автомобиля «Toyota» двигался по автодороге Павлоградка-Юрьевка. На 13 километре трассы он не справился с управлением и улетел в кювет. В результате аварии его понадобилась помощь медиков. Его 30-летний пассажир скончался на месте.