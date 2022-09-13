Свыше 10 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по кредитам в рамках рефинансирования

Ставку по ранее оформленным кредитам наличными в ВТБ снизили более 5,4 тысяч заемщиков почти на 6 млрд рублей. В среднем клиенты снижали свою платежную нагрузку по кредитам на сумму 780 тыс. рублей. В рамках рефинансирования ипотеки ВТБ провел свыше 4,5 тысяч сделок на сумму около 18 млрд рублей. Средний размер рефинансируемой ипотеки составляет 3,9 млн рублей. Оставшаяся часть сделок пришлась на автокредиты.

«ВТБ оперативно перезапустил для клиентов рефинансирование, как только ситуация на российском финансовом рынке стабилизировалась. Программа позволяет им существенно снизить платежи: например, по ипотеке и кредитам наличными клиенты могут уменьшить финансовую нагрузку почти в два раза. Эту возможность использовали уже свыше 10 тысяч заемщиков, и мы видим, что большая часть клиентов, которые ранее оформили кредиты по экстремально высоким ставкам, уже решили свои финансовые вопросы», – прокомментировал Евгений Дячкин, вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ.

Рефинансирование ипотеки ВТБ перезапустил в конце июня. Рефинансирование потребительских кредитов ВТБ запустил с 1 августа.

Подать заявку на рефинансирование клиенты могут на сайте банка, а также через кол-центр и в офисах ВТБ.

Банк ВТБ (ПАО)

По данным пресс-службы.