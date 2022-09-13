Андрей Алёхин: «Светлана Ивченко будет держать наш флаг в Горсовете»

Алёхин признает, что ближайшие пять лет Горсовет останется без оппозиции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на то, что правящая партия забрала 90% депутатских кресел в Омском городском Совете, а коммунистам достался лишь один мандат, последние не унывают. По словам депутата Госдумы Андрея Алехина, они будут работать и дальше.

- Слухи о нашей смерти преувеличены. У нас очень сильная фракция от Заксобрании и представительство в Государственной Думе. Будем работать и отстаивать интересы омичей, - восклицал на пресс-конференции в Омске Алёхин.

Правда с неутешительными для КПРФ итогами выборов партия делать ничего не собирается. Коммунисты их, конечно же, не признают, и об этом прозвучат заявления в омском Заксобрании и Госдуме. Далее - они бессильны. Что касается городского Совета, уже на ближайшем заседании, которое намечено на 15 сентября, может появиться красный флаг с серпом и молотом.

- Светлана Ивченко будет держать наш флаг в Горсовете. Мы заявление сделаем на заседании в Заксобрании и Госдуме, - пояснил Андрей Алёхин.