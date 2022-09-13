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Общество13 сентября 2022 9:54

В Омске новый садик на 140 мест построят в Амурском поселке

Возведет детский сад омский застройщик «Стройбетон»
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Сад на 140 мест в Амурском поселке возведет застройщик ООО «Строительно-монтажный трест Стройбетон»

Сад на 140 мест в Амурском поселке возведет застройщик ООО «Строительно-монтажный трест Стройбетон»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне департамент архитектуры и градостроительства мэрии выдал разрешение на строительство детского сада в Центральном округе на улице 21-й Амурской. Об этом сообщили в пресс-службе омской мэрии.

Как рассказали в ведомстве, садик на 140 мест в Амурском поселке возведет застройщик ООО «Строительно-монтажный трест Стройбетон». Общая площадь трехэтажного дошкольного учреждения составит 3,4 тысячи квадратных метров, а земельного участка на котором он появится 20,1 тысяч квадратных метров.

На данный момент проект садика получил положительное заключение экспертизы проектной документации.

Напомним, в этом году в Омске были введены в эксплуатацию четыре новых детских сада - В этом году мы ввели в эксплуатацию четыре садика – на 1-й Станционной, Светловской, улице Тюленина, а также в поселке Биофабрика.