При невысокой урожайности омские аграрии намолотили 1,9 млн тонн зерна

Убрать зерновые осталось с 29% площадей. Фото: Иван МАКЕЕВ

1,9 млн тонн зерна намолотили омские аграрии. Убрать осталось лишь 29% полей. Таким образом, предсказанные губернатором Александром Бурковым 3 млн тонн этой культуры навряд ли удастся намолотить.

Урожайность в регионе по-прежнему находится на уровне 13,5 ц/га. Пшеница убрана с 62% площадей.

В 25 районах продолжают убирать масличные, собрано 63% картофеля и 43% овощей.

По словам министра сельского хозяйства региона Николая Дрофы, отсутствуют проблемы и с формированием запасов семенного материала: уже засыпано 80% семян для посевной 2023 года.