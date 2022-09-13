Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2022 9:50

При невысокой урожайности омские аграрии намолотили 1,9 млн тонн зерна

Собираемость по-прежнему находится на уровне 13,5 ц/га
Виктория КОВЕРНЕВА
Убрать зерновые осталось с 29% площадей.

Убрать зерновые осталось с 29% площадей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

1,9 млн тонн зерна намолотили омские аграрии. Убрать осталось лишь 29% полей. Таким образом, предсказанные губернатором Александром Бурковым 3 млн тонн этой культуры навряд ли удастся намолотить.

Урожайность в регионе по-прежнему находится на уровне 13,5 ц/га. Пшеница убрана с 62% площадей.

В 25 районах продолжают убирать масличные, собрано 63% картофеля и 43% овощей.

По словам министра сельского хозяйства региона Николая Дрофы, отсутствуют проблемы и с формированием запасов семенного материала: уже засыпано 80% семян для посевной 2023 года.