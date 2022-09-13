«Росводоканал Омск» подготовил сети и сооружения к зиме

Силами сотрудников предприятия к отопительному сезону обновлено более 13 км дефектных сетей водопровода и канализации, заменено 114 единиц запорной арматуры, позволяющей при необходимости локализовать участки водопроводных сетей и переключать абонентов. В том числе новая задвижка установлена на Кировской насосной станции. Для обеспечения надежного отведения сточных вод, специалисты омского водоканала прочистили 206 км сетей канализации и 20 285 канализационных колодцев, устранили отложения в коллекторах, увеличив их пропускную способность. С привлечением подрядной организации завершается промывка коллектора на улице Мельничной. На насосных станциях, перекачивающих сточные воды, установлены новые решетки, удерживающие львиную долю мусора, поступающего со сточными водами потребителей.

К работе в зимний период подготовлены водозаборные объекты и очистные сооружения канализации, водопроводные и канализационные насосные станции, 3 420 пожарных гидрантов. Для надежного водоснабжения жителей частного сектора сотрудники предприятия утеплили водоразборные колонки современными теплоизолирующими материалами, а 17 колонок заменили на новые.

- Этим летом мы традиционно подготовили сети и сооружениях к работе в зимний период. План летней ремонтной кампании выполнили на 100%, в осенне-зимний период эксплуатации коммунальной инфраструктуры вступаем уверенно. Планово-предупредительные ремонты на водопроводных и канализационных сетях будем продолжать – эти работы мы ведем круглый год. Просим горожан с пониманием относиться к временным неудобствам из-за отключения воды на период ремонтных работ, - рассказал директор по производству «Росводоканал Омск» Сергей Голиченко.

В ходе ремонтной кампании этим летом новые водопроводные и канализационные сети бестраншейным способом построены на улицах Ленина, 24-я Северная, 2-я Кировская, Центральная, 19-я Марьяновская, бульваре Архитекторов, 70 лет Октября и других. Также сотрудники предприятия переложили участки сетей самотечной канализации на улицах Хлебная, 2 Казахстанская, Дианова, Крупской. А на Доковской, Нахимова, 2-й Осенней, в поселках Светлый и Береговом отремонтировали сети напорной канализации.