Генеральная уборка в преддверии зимы пройдет 8 октября в скверах и парках, на отдаленных участках, территориях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Омске стартовал осенний месячник по уборке города, который продлится до 9 октября. Об этом сообщили в пресс-службе омской мэрии.

Как рассказали в ведомстве, к уборке общественных территорий уже подключились городские службы благоустройства, а на придомовых территориях порядок наводят управляющие компании и собственники частных домов.

- Общегородской субботник запланирован на 8 октября - генеральная уборка в преддверии зимы пройдет в скверах и парках, на отдаленных участках, территориях, благоустроенных по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», - отметили в мэрии.

Добавим, в течении осеннего месячника в Омске высадят около 1 тысячи деревьев хвойных и лиственных пород, а также 5,5 тысяч кустарников. До конца 2022 года в городе будет высажено свыше 5 тысяч деревьев и 21 тысяча кустарников.