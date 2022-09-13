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Общество13 сентября 2022 8:24

Омская прокуратура добилась ремонта спортзала в школе №114 в Порт-Артуре

Помещение было закрыто с октября 2020 года
Виктория КОВЕРНЕВА
Ремонт начался после выписанного горадминистрации представлению.

Ремонт начался после выписанного горадминистрации представлению.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Порт-Артуре в школе №114 наконец-то отремонтировали спортивный зал. Теперь ученики смогут заниматься в спецпомещении.

Как сообщает прокуратура Омской области, спортзал был закрыт с октября 2020 года в связи с ненадлежащим состоянием.

- При этом меры, направленные на устранение нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, не принимались, - уточняют в ведомстве.

После представления, выданного мэру города, в бюджете были найдены средства на ремонт, теперь спортивное помещение полноценно функционирует.