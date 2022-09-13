В Омске выдали разрешение на строительство 17-этажки на Московке

В доме по проекту будет 56 однокомнатных, 62 двухкомнатных и 64 трехкомнатных квартир. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне стало известно, что департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на строительство многоэтажки в Ленинском округе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Омска.

Как рассказали в ведомстве, разрешение на строительство получил застройщик ООО «Специализированный застройщик «Московка - дом 3». Согласно проектной документации он возведет 17-этажный многоквартирный дом, общая площадь которого составит 17,1 тысяч квадратных метров, а суммарная площадь всех квартир в нем - 10,9 тысяч квадратных метров. Всего многоэтажке будет 182 квартиры - 56 однокомнатных, 62 двухкомнатных и 64 трехкомнатных.

Напомним, ранее разрешение на строительство 19-этажного жилого дома в Омске получил застройщик ООО «Брусника. Кварталы Драверта. Омск. Специализированный застройщик». Многоэтажка станет первой в новом микрорайоне «Кварталы Драверта», который появится на Левобережье.