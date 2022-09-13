В Омской области с 1 октября вырастут цены на природный газ

Ранее цена на голубое топливо поднимали в июле Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Накануне стало известно, что с 1 октября абонентов «Газпром межрегионгаза» ждет повышение цен. Об этом сообщили в омской РЭК.

Как пояснили в ведомстве, с начала следующего месяц стоимость голубого топлива вырастет для потребителей на 16-27 копеек, то есть на 3%.

- 1 июля 2022 года ФАС России установила новые оптовые цены на природный газ с ростом 3%. В связи с этим, ООО «Газпром межрегионгаз Омск» обратилось в РЭК Омской области с заявлением о пересмотре розничных цен на природный газ с 1 октября 2022 года», — пояснили в региональной энергетической комиссии.

Напомним, в июле цены на голубое топливо подняли на 25-40 копеек. До этого их почти не меняли на протяжении последних двух лет - с осени 2020 года.