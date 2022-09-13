Бывший вице-спикер Горсовета Тетянников стал депутатом совета в Омском районе

Фото: омское отделение «Единой России»

Накануне стало известно, что бывший депутат и первый вице-спикер шестого созыва Горсовета Юрия Тетянникова стал членом совета депутатов Омского района. Чиновник победил на выборах в одномандатном округе №3 (Иртышское).

На выборах в районный совет депутатов, состоявшихся 11 сентября, за него проголосовали 1124 избирателя. При этом два его конкурента получили лишь 72 и 167 голосов.

Напомним, еще в конце декабря 2021 года Тетянников покинул пост первого вице-спикера омского Горсовета. После этого он занял должность заместителя руководителя Советского округа. В мае же этого Тетянников перешел работать в администрацию Омского района, где стал заместителем главы. Стоит отметить, что карьеру свою чиновник начинал в этой же районной администрации.