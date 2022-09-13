Больше еды и развлечений: в каких заведениях Омска клиентам Tele2 сделают скидку

Фото: пресс-служба Tele2.

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подготовил специальные предложения в рамках программы лояльности «Больше». Клиенты компании могут получить бонусы в кафе и ресторанах города, а также скидку на посещение аквапарка.

В омских ресторанах сети «Курочка Рядом» клиентам Tele2 при любой покупке подарят чикенбургер. Акция действует до 15 ноября 2022 года. Бонусом можно воспользоваться неограниченное количество раз. В кафе-пекарне CINNABON абонентам оператора предлагают скидку 10% на все меню. Акцией можно воспользоваться неограниченное количество раз до 31 октября в двух пекарнях – на Интернациональной, 43, и Архитекторов, 35. В аквапарке «АкваРио» клиентам оператора до 31 октября доступна скидка 25% на все услуги, кроме льготных тарифов и абонементов. Один клиент может получить и активировать один промокод в сутки.

Активировать эти и другие акции, узнать подробные условия предложений можно на странице программы лояльности «Больше» в приложении «Мой Tele2» или на сайте оператора. Tele2 поддерживает образ жизни своих абонентов, создает продукты и сервисы, полезные в повседневной жизни. С 2017 года оператор развивает программу лояльности «Больше», которая рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные условия от партнеров. Абонентам доступны действительно нужные предложения в различных сферах жизни – от еды и развлечений до шопинга и саморазвития.