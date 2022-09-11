В Омском аграрном университете создаётся лаборатория мирового уровня

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Ведущий ученый в области качества зерновых культур, профессор Хамит Коксель в первых числах сентября завершил свой визит в Омский ГАУ. Масштабный научный проект на базе ОмГАУ - создание научной лаборатории - проводят сегодня в нашем городе под руководством учёного с мировым именем Хамита Кокселя, он из Турции. Для реализации привлечены средства федерального гранта в размере 90 миллионов рублей.

Отметим, что Коксель руководит проектами в области селекции и генетики зерновых культур, реализация которого осуществляется совместно с российскими учеными, на средства федерального бюджета по итогам восьмого конкурса мегагрантов Минобрнауки РФ на создание лаборатории мирового уровня. Грант в размере 90 млн рублей рассчитан на три года. В 2022 году завершается второй этап исследований.

Под руководством ведущего ученого выделены сорта, представляющие интерес в качестве генетических ресурсов для создания высокобелковых сортов сильной пшеницы мукомольного и хлебопекарного направления с высокими концентрациями макро- и микроэлементов. Всего отобрано 14 сортов из Центрального и Северо-Западного регионов России, Восточной Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии, Кубани, Поволжья, Урала, Западной Сибири, Восточной Сибири и Казахстана.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Проведена идентификация генов, обусловливающих хлебопекарное качество сортов; выделены ландрасы с пирамидой генов для повышения хлебопекарного качества и крупности зерна (образцы из Ростовской области, Мордовии, Свердловской области, Алтайского края, Иркутской области, Казахстана и Таджикистана).

Кроме того, был изучен индивидуальный профиль фенольных кислот образцов пшеницы с голубой и фиолетовой окраской зерна, образца полбы с фиолетовой окраской зерна в сравнении с краснозерными стандартами. Условия 2021–2022 гг. позволили оценить лучшие сорта и линии озимой пшеницы по зимостойкости. В коллекционном питомнике выделено 23 зимостойких образца, зимостойкость которых составила более 90%. В питомниках выделены источники устойчивости к снежной плесени.

Для селекции озимой пшеницы с высокой урожайностью, устойчивостью к неблагоприятным абиотическим и биотическим факторам в условиях Западной Сибири создан перспективный исходный материал. Всего проведено 300 комбинации скрещиваний.

Проект позволит улучшить здоровье населения России. Это возможно достичь путем улучшения функциональных свойств и пищевой ценности пшеницы. Качество зерна и продуктов из пшеницы будет улучшено за счет селекции, агрономии, технологии переработки и окажет благотворное влияние на здоровье человека в Омской области, Западной Сибири и всей Российской Федерации.

Исследования проводятся в Омском ГАУ: международном селекционно-генетическом центре и вновь создаваемой лаборатории мирового уровня. Аграрный университет благодаря проектам такого масштаба и значения укрепляет позиции одного из лидеров в области генетики и селекции зерновых и зернобобовых культур в РФ.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Профессор факультета питания и диетики Университета Истеньи Хамит Коксель работал в Центральном институте по исследованию полевых культур в Анкаре (Турция), стажировался в CIMMYT (Международный Центр улучшения кукурузы и пшеницы), учился в Университете Манитобы в Канаде, руководил исследовательской группой по зерновым культурам в Университете Хаджеттепе. В течение двух лет являлся президентом Международной ассоциации ICC – по зерновым наукам и технологиям. С 2021 года член совета председателей академии ICC.