Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 августа 2022 7:41

Из-за ремонта «Омскводоканал» отключит холодную воду на от 12 Северной до Осоавиахимовской

Подача ресурса будет приостановлена с полуночи 29 августа
Виктория КОВЕРНЕВА
Причина отключения - ремонтные работы.

Причина отключения - ремонтные работы.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти сутки не будет воды у абонентов, чья ветка находится на участке от 12 Северной до Осоавиахимовской. Об этом предупреждает Омскводоканал.

Подача ресурса будет приостановлена с полуночи 29 августа и продлится ровно 23 часа. От подачи водоснабжения будут отключены 72 здания в районе улиц Герцена, Яковлева, Волховстроя, Кемеровской, Орджоникидзе, Гусарова, 5 Армии и другие.

Причиной временных неудобств стали работы по замене двух единиц запорной арматуры на сетях водопровода.