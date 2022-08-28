Из-за ремонта «Омскводоканал» отключит холодную воду на от 12 Северной до Осоавиахимовской

Причина отключения - ремонтные работы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти сутки не будет воды у абонентов, чья ветка находится на участке от 12 Северной до Осоавиахимовской. Об этом предупреждает Омскводоканал.

Подача ресурса будет приостановлена с полуночи 29 августа и продлится ровно 23 часа. От подачи водоснабжения будут отключены 72 здания в районе улиц Герцена, Яковлева, Волховстроя, Кемеровской, Орджоникидзе, Гусарова, 5 Армии и другие.

Причиной временных неудобств стали работы по замене двух единиц запорной арматуры на сетях водопровода.