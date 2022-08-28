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Общество28 августа 2022 6:39

Движение автомобилей по улице Звездова в центре Омска закроют до 12 сентября

Ограничения вводятся на участке от дома № 39 по улице Степной до строящейся многоэтажки № 54
Виктория КОВЕРНЕВА
Ограничения вводятся с 2 августа.

Ограничения вводятся с 2 августа.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До 12 сентября перекроют движение автомобилей по улице Звездова в центре Омска. Об этом предупреждает городская администрация.

Ограничения вводятся с 8.00 29 августа и будут действовать до 8.00 12 сентября участке от дома № 39 по улице Степной до строящейся многоэтажки № 54.

Водителям предлагают альтернативные пути по улицам 10 лет Октября, Куйбышева, Декабристов, Омской. Для удобства автомобилистов будут установлены временные дорожные знаки.