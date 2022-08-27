В Омской области на «трассе смерти» установили щиты, предупреждающие о задымлении

Фото: пресс-служба УМВД по Омской области

На трассе Тюмень-Омск, которая известна как «трасса смерти», установили новые информационные щиты. Они предупреждают водителей о возможном задымлении на участках автодороги, где они размещены. Работы по монтажу данных дорожных знаков провели специалисты

Как сообщают в пресс-службе УМВД по Омской области, причиной для установки предупреждающих щитов стали ДТП, которые участились на нескольких участках трассы из-за задымления или тумана.

ГИБДД Омской области напоминает, что при проезде участка дороги с ограниченной видимостью необходимо снизить скорость. В ведомстве также не рекомендуют совершать маневров, связанных с изменением траектории движения. Кроме того, в такой ситуации можно привлечь внимание других участников дорожного движения с помощью аварийной сигнализации.

Напомним, задымление на трассе Тюмень-Омск стало причиной массового ДТП 16 августа этого года. Тогда столкнулись три автомобиля. Пассажирки одного из них понадобилась помощь медиков - ее доставили в больницу.