Омич выпрыгнул из окна многоэтажки на улице Осоавиахимовской

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Сегодня в паблике «Омск.Live» в социальной сети «Вконтакте» появилась информация о том, что днем из окна 8-го этажа многоэтажки по адресу Осоавиахимовская, №185 корпус 3 выпал мужчина. После падения с высоты он скончался на месте.

Как рассказали очевидцы, омич зарезал свою жену и спрыгнул с балкона многоэтажки. Однако в сообщении полиции нет подтвердили информацию о том, что мужчина убил супругу или какую-то другую женщину, которая могла находится в квартире.

По данным пресс-службы ведомства, по этому адресу правоохранители зафиксировали только падение 45-летнего мужчины с 8 этажа дома.

Как сообщает портал Om1.ru, источник пояснил, что никакой жены вовсе и не было, а мужчина просто разгромил квартиру и сиганул из окна многоэтажки. Д

Добавим, в настоящее время по факту происшествия проводится проверка