В Омске мужчину, который зверски убил бывшую жену, отправят на повторную психиатрическую экспертизу

Фото: пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Омской области

Сотрудники регионального следственного управления СК РФ получили результаты первой психолого-психиатрической экспертизы 39-летнего омича Александра З., которого обвиняют в зверском убийстве своей бывшей жены. Потерпевшая работала педагогом в Омском институте водного транспорта.

Как сообщает «12 канал», результаты проведенной амбулаторной экспертизы не дали следователям четкого ответа на вопрос о том, был ли мужчина во вменяемом состоянии при совершении преступления. В ведомстве подчеркнули, чтобы однозначно определить, вменяем ли омич, будет проведена еще одна проверка, но уже в условиях стационара. Повторная психиатрическую экспертизу проведут в другом городе. Куда именно доставят обвиняемого, пока неизвестно.

Напомним, жуткое убийство произошло 30 мая в Омске на улице 27-Северная. Тогда 39-летний омич в состоянии алкогольного опьянения нанес своей 34-летней бывшей жене несколько ударов ножом, в результате чего она погибла на месте. Убийство произошло около подъезда многоэтажки.