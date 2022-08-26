Омская мэрия выставила на продажу недостроенный мусороперерабатывающий завод

Торги пройдут 27 сентября 2022 года Фото: Андрей АБРАМОВ

В Омске департамент имущественных отношений мэрии выставил на торги недостроенный мусоросортировочный комплекс, который находится на улице 3-й Казахстанской в Старом Кировске. Строительство его началось в уже далеком 2016 году, однако так и не было завершено.

По документам здание предприятия готово на 40%, а договор аренды земли, на которой оно находится истек еще в прошлом году - 18 июля 2021 года. Городская администрация планирует продать его за 17,5 миллионов рублей. Торги должны пройти почти ровно через месяц, 27 сентября 2022 года.

Согласно условиям контракта, покупатель комплекса обязан достроить комплекс по сортировке мусора и сдать его в эксплуатацию.

Добавим, в настоящее время здание отнюдь не пустует, а используется практически по своему назначению как пункт прием вторсырья.