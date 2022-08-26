В Омской области под колеса поезда попал уже второй мужчина с начала недели

Мужчина скончался на месте Фото: Иван Макеев

Сегодня утром на железнодорожном перегоне на участке Лузино-Марьяновка грузовой поезд сбил мужчину, находившегося на путях. В результате столкновения мужчина погиб на месте. Об этом сообщили в следственном управлении межрегиональном СУ на транспорте СК России.

Как отметили в ведомстве, личность погибшего омича не установлена. Приметы мужчины: на вид 40-60 лет, плотного телосложения, рост 165-175 сантиметров, волосы русые. Был одет в куртку темно-серого цвета, черные спортивные штаны, серые кроссовки.

В настоящее время следователи проводят проверку для установления всех причин и обстоятельств произошедшего.

Напомним, это же не первый случай наезда поезда на человека за эту неделю. Так, в понедельник, 22 августа, под колеса локомотива угодил пьяный 43-летний мужчина. Он также скончался на месте полученных травм.