В Омске скончался известный скульптор Анатолий Кудрявцев

Фото: паблик «ВООПИК Омск | Общество охраны памятников» во «ВКонтакте»

Сегодня ночью скончался скульптор и реставратор, член ВООПиК Анатолий Кудрявцев.

Как сообщили в паблике омского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры во «ВКонтакте», причиной смерти Кудрявцева стал сердечный приступ.

За годы своей многолетней работы Андрей Кудрявцев как реставратор принимал участие в восстановлении внутреннего и внешнего декора многих известных омичам зданий города - Органный зал, Дом учителя, Драматический театр, Законодательное собрание региона. Однако скульптор принимал заказ у частных клиентов. Самая известная работа мастера - декор для фасада ресторана «Колчакъ», который находится недалеко от особняка Батюшкина, где жил верховный правитель России, пока находился в Омске.

Добавим, церемония прощания состоится в это воскресенье, 28 августа.