Иван Ходаков возглавил омский облизбирком

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Накануне по итогам тайного голосования члены областной избирательной комиссии единогласно поддержали кандидатуру Ивана Ходакова. Ранее он занимал пост зампредседателя облизбиркома.

На заседании, где избрали нового главу избиркома Омской области, присутствовали в режиме видеоконференции член ЦИК Андрей Шутов, а также представители федеральных и региональных органов власти. Кандидатуру Ходакова поддержал и губернатор Омской области Александр Бурков.

- Благодарю за поддержку моей кандидатуры, за оказанное доверие. Вся моя профессиональная деятельность так или иначе всегда была связана с выборами. Я понимаю, что это ещё и огромная ответственность — очень высокие стандарты заложены в избирательной системе на территории Омской области, наш регион на хорошем счету в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Моя задача — не просто сохранить этот уровень, а приумножить и поднять. Конечно, председатель Облизбиркома за всё несёт ответственность, но, как говорится, один в поле не воин. Я рассчитываю на вашу поддержку и совместную работу, - рассказал Ходаков.

Напомним, прежний глава областной избирательной комиссии Алексей Нестеренко покинул свой в связи с выходом на пенсию.