Ночью по Омской области ожидаются заморозки до -5 градусов

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

В Омской области местами ожидаются заморозки до -5 градусов. Морозить почву будет в течение двух ночей.

Как сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночные часы 28 и 29 августа 2022 года местами на территории региона ожидаются заморозки в приземном слое от 0 до -5 градусов. Также в ведомстве отметили, что с 26 августа по 2 сентября местами по Омской области ожидается 5 класс горимости.

Региональное управление МЧС предупреждает садоводов, что заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений. Для их защиты необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой или нетканым материалом. Чем плотнее укрытие, тем лучше теплоизоляция. Материал должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты).

Добавим, сотрудники ведомства также призывают омичей соблюдать правила пожарной безопасности.

Телефон пожарно-спасательной службы 101.