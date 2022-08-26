В Омске зрителей презентации ХК «Авангарда» развезут по домам 24 автобусных и 4 троллейбусных маршрута

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Сегодня мэрия огласила список маршрутов общественного транспорта, которые доставят домой жителей города после презентации ХК «Авангарда» на Соборной площади. Среди них 24 автобусных и 4 троллейбусных маршрута, которые позволят добраться в любые точки города. Дополнительный транспорт подадут к 21:45.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, автобусы и троллейбусы будут забирать омичей с двух остановок общественного транспорт - «Госпиталь» и «Библиотека им. А. С. Пушкина».

С остановки «Библиотека им. А. С. Пушкина» омичей смогут уехать домой на автобусах следующих маршрутов №17, 26, 33, 45, 49, 63, 69, 95, 119, 125, а также троллейбусах №2 и 4.

На остановке «Госпиталь» жителей города будут ждать автобусы маршрутов № 24, 25, 33, 45, 46, 69, 78, 109 и троллейбус, следующий по маршруту № 4.

Напомним, презентация хоккейного клуба состоится уже в это воскресенье, 28 августа, на Соборной площади.