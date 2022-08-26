В Омской области не стали вводить масочный режим

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Сегодня на заседании штаба по борьбе с распространением COVID-19 обсудили эпидемиологическую ситуацию в Омской области, которая, по словам регионального управления Роспотребнадзора, оценивается как неблагополучная.В связи с этим режим повышенной готовности продлили до конца сентября текущего года.

Чиновники сообщили, что работникам, которые по роду деятельности часто общаются с людьми, рекомендуют использовать маски. Носить средства индивидуальной защиты дыхательных путей придется также в медучреждениях. Работодателям рекомендовали продолжить проведение профилактических мероприятий.

Как стало известно из решения опештаба, в новом учебном году в школах будут действовать те же санитарные правила, что и в прошлые годы: генеральная уборка перед открытием, утренние фильтры, дезинфекционный режим, антисептические средства, обеззараживание воздуха, средства персональной защиты для пищеблоков, проведение уроков в спортивном зале, актовом зале и библиотеке только для одного класса, запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами в помещении. День знаний рекомендовано провести на свежем воздухе.

Добавим, чиновники подчеркнули, что для стабилизации ситуации и формирования коллективного иммунитета омичам и их детям следует вакцинироваться и ревакцинироваться каждые полгода.