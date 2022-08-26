В Омске на 85-м году жизни скончался известный футболист Владимир Лукьянчиков

Фото: пресс-служба футбольного клуба «Иртыш»

Сегодня в Омске на 85-м году жизни скончался ветеран омского футбола и мастер спорта СССР Владимир Лукьянчиков.

Лукьянчиков начал свою футбольную карьеру еще в 1960-х годах в ФК «Иртыш», в котором он был ключевым игроком. За этот клуб он играл на протяжении 7 сезонов и поучаствовал в 192 матчах. На счету спортсмена было 15 забитых мячей. С 1967 года и до выхода на пенсию играл в ФК «Старт» в Ангарске, в ФК «Нефтяник» и ФК «Иртыш».

На пенсии Лукьянчиков работал в ОмГАУ и периодически посещал матчи «Иртыша», а также участвовал в различных спортивных мероприятиях, связанных с футболом, которые проводили на территории Омской области.

Добавим, прощание с легендой омского футбола Владимиром Лукьянчиковым состоится завтра, 27 августа, в ритуальном зале по адресу улица Партизанская, 20 с 14 до 15 часов.