В Омске в «Меге» вновь открыли магазин H&M

Фото: паблик «Мега Омск» во «Вконтакте»

В официальной группе ТЦ «Мега» в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение, что сегодня, 26 августа, возобновил свою работу магазин H&M. Однако его двери для омичей будут открыты недолго - уже после завершения масштабной распродажи он будет закрыт навсегда в связи с тем, что шведский бренд покидает Россию.

Ранее, в марте этого года, представили бренда объявили о закрытии магазинов из-за ситуации на Украине. Тогда это назвали временной мерой, однако уже в середине июля H&M решил полностью уйти из России. Тогда закрытие называли временным, но в середине июля руководство компании решило совсем уйти с российского рынка.

Напомним, единственный магазина бренда был открыт в Омске в ТЦ «Мега почти 2 года назад, еще в 2019 году.