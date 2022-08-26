В Омске нашли виновников в смерти рабочего, который упал с 15-го этажа строящегося апарт-отеля

Фото: пресс-служба Гострудинспекции Омской области

Сотрудники омской Гострудинспекции завершили расследование трагедии, произошедшей в конце июня этого года. Тогда рабочий упал с 15-го этажа строящегося апарт-отеля «Маршал» на улице Маршала Жукова.

Как установили в ведомстве, 21 июня этого года мужчина при выполнении работ упал в технический проем с 15-го по 6-й этаж. От множественных травм он скончался на месте до приезда медиков.

– Причинами несчастного случая явились: недостаточный контроль со стороны производителя работ за соблюдением работником требований охраны труда на рабочем месте неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии контроля ответственного лица за обеспечением охраны труда; работник допущен к работе на высоте без средств индивидуальной защиты от падения с высоты; нарушение работником дисциплины труда и требований инструкций и правил по охране труда, – сообщили в Гострудинспекции.

Ведомство признало виновными двух человек - ответственного за обеспечение безопасных условий и охраны труда на стройплощадке и самого погибшего, который нарушил требования инструкции.

Добавим, в настоящее время сотрудники Гострудинспекции решают вопрос о привлечении к административной ответственности работодателя погибшего омича.