Омская администрация установит на бульваре Победы новую детскую площадку после демонтажа прежней

Если игровой комплекс не удастся отремонтировать, на бульваре Победы установят новый. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Детская площадка на бульваре Победы была демонтирована в связи с ее аварийным состоянием, во избежание травмирования юных омичей, сообщают в пресс-службе городской администрации. Накануне многие омчи с удивлением не обнаружили игровых конструкций, и началась волна возмущения. На самом деле, площадку обследовали специалисты и пришли к выводу, что она не безопасная для дальнейшей эксплуатации.

- Детский игровой комплекс на бульваре Победы в результате интенсивной эксплуатации омичами разных возрастных категорий стал небезопасным и аварийным. Было проведено его техническое освидетельствование, по результатам которого были выявлены многочисленные дефекты. В перспективе, при наличии финансирования, будет рассмотрена возможность установки новых игровых форм на бульваре Победы, - отметили в администрации.

Горожанам напомнили, что в 2018 году несчастный случай на устаревшей детской площадке произошел в Ленинском округе. Тогда 11-летний ребенок провалился в игровой корабль, установленный на улице Гашека, и получил ушибы и ссадины. Только по счастливой случайности обошлось без черепно-мозговой травмы и переломов. Позднее площадка на этой территории была обновлена.

- Бульвар Победы также не останется без игрового комплекса. В данный момент специалисты оценивают состояние детского городка. Если мастера смогут восстановить утраченные элементы и укрепить имеющиеся конструкции, площадка после ремонта вернется на место. Если комплекс не пригоден для ремонта, на бульваре появится новый детский городок, отвечающий всем требованиям безопасности. Администрация города надеется на понимание омичей. Подчеркиваем, что в приоритете безопасность малышей и сохранение их здоровья, - отметили в департаменте городского хозяйства и благоустройства.