Омск РТС проведет плановые гидравлические испытания

С 10:00 29.08.2022 до 20:00 31.08.2022 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Обратного» трубопровода Северо-Восточного луча ТЭЦ-2, оборудовани-ем ТЭЦ-2, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания».

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Горько-го, Добролюбова, Дзержинского, Льва Толстого, Харьковская, Карлова, Артема Избышева.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надежно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях про-сим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.