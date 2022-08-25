В Омском аэропорту приняли миллионного пассажира с начала года

Фото: пресс-служба минтранса Омской области

Сегодня Омский аэропорт обслужил миллионного пассажира с начала 2022 года. Об этом сообщило региональное министерство транспорта. Им стал житель Германии Иван Нейфельд, который прилетел в наш город к своим родственникам.

По данным ведомства, мужчина утром регистрировался на рейс авиакомпании «Сибирь» в Москву и стал миллионным по счету пассажиром в этом году. Омский аэропорт в честь этого вручил ему сертификат на бесплатное обслуживание в бизнес-зале. Представитель авиакомпании, на самолете который житель Германии должен был лететь, выдала ему сертификат на перелет по маршруту Москва-Омск-Москва.

- Конечно, это очень неожиданно и радостно. Я живу в Германии, городе Эрфурте, уже 24 года. В Омск приезжаю каждый год, у меня здесь брат, племянники. Поэтому очень приятно, что получил от аэропорта и авиакомпании такие подарки», – рассказал миллионный пассажир Иван Нейфельд.

Напомним, в прошлом году миллионным пассажиром стала жительница Омска Валентина Лущикова.