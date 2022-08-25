По статистике 70% омичей увольняются по собственному желанию

На вакантные места на конец второго квартала на претендовали 17 тысяч человек Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вчера вечером Омскстат опубликовал данные о приёме и увольнении работников во втором квартале 2022 года

По данным ведомства, во втором квартале численность принятых на работу омичей превысила численность уволенных на 7,2 тысячи человек (на 24,4%). По общему списку работников доля принятых сотрудников составила 7,5%, при 9,3%. уволенных. В прошлом году данные показатели держались на уровне 6,1% и 5,7% соответственно.

Из данных Омскстата стало также известно, что, как правило, жители региона увольняются по собственному желанию. Доля тех, кто уходит с работы самостоятельно, составляет 74,3% от общего числа уволенных работников. На первый квартал текущего года этот показатель составил 82,6%.

При этом стоит отметить, что на вакантные места на конец второго квартала на претендовали 17 тысяч человек. В конце прошлого квартала это число было ниже на 0,7 тысяч человек (4%)

Добавим, в ведомстве отметили, что в этом квартале на гране увольнения 472 омича.