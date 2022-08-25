В Омск не пропустили мясо с листериями и сальмонеллой

Опасная продукция могла попасть на полки омских магазинов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мясо с листериями и сальмонеллой не пропустили в Омск сотрудники регионального правления Россельхознадзора. Итоги проведенной работы опубликовала пресс-служба ведомства.

- С начала года специалистами Управления Россельхознадзора при ввозе через государственную границу на территорию региона отобрана 131 проба пищевых продуктов животного происхождения и кормов, - уточняют в управлении.

24 пробы не соответствовали требованиям Таможенного союза. При этом, специалистами выявлены остатки лекарственных средств, отклонения по микробиологическим показателям, в рыбе и вовсе были листерии.

Все анализы были проведены в специализированной лаборатории.