В Омске областной суд вынес приговор убийце бизнесмена Воробьева

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне омский областной суд вынес приговор по уголовному делу о убийстве бизнесмена Дмитрия Воробьева. Подсудимый Габиб Исмайылов занял у него 2 миллиона рублей, но не смог отдать долг и убил предпринимателя.

Как выяснили следователи, в 2020 году 52-летний омич Габиб Исмайылов, который торговал фруктами и овощами, занял под проценты 2 миллиона рублей у бизнесмена Дмитрия Воробьева. Подсудимый не смог погасить долг и принял решение убить предпринимателя. С этой целью в марте 2021 года он с соучастником - с 46-летнем продавцом Мамедовым -, приехал дому к Воробьева, который находился в СНТ «Тепличный-2».

Приятель должен был подстраховать Исмаыйлова. Подсудимый зашел в дом потерпевшего, где, достав пистолет, несколько раз выстрелил в него, в результате чего тот скончался на месте.

Вину на суде Исмайылов признал лишь частично. Судья приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строго режима с ограничением свободы на 1 год по двум статья УК РФ - «Убийство из корыстных побуждений» и «Незаконный оборот оружия». Сообщника убийцы бизнесмена - Мамедова - суд оправдал за отсутствием состава преступления в его действиях.

Добавим, в настоящее время приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.