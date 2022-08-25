Александр Бурков: омский регион вступает в активную фазу сотрудничества с регионами Армении

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сегодня в рамках двухдневного делового визита в Армению Александр Бурков подписал дорожную карту по развитию сотрудничества с главой Гегаркуникской области Кареном Саргсяном. Документ представляет собой план совместных мероприятий в сфере сельского хозяйства на два года. Это организация испытаний сортов сельскохозяйственных культур омской селекции в климатических условиях Армении, поставки техники и комплектующих для аграриев Гегаркуникской области, кооперация в сельскохозяйственном машиностроении.

- Соглашение о сотрудничестве между нашими областями было подписано в 2016 году. Мы с губернатором хотели продолжить это дело, - рассказал Саргсян.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В рамках визита Бурков посетил местное предприятие по разведению мальков и переработке севанской и радужной форели «Севани Ишхан», строящуюся солнечную электростанцию мощностью 5 МВт. По итогам принято решение о том, что глава Гегаркуникской области будет координировать сотрудничество Омской области со всеми регионами Армении.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Мы вступаем в активную фазу сотрудничества с регионами Армении. Речь идёт в том числе о совместных высокотехнологичных проектах и научных разработках. Ключевая цель - увеличить товарооборот между Омской областью и Арменией. В ближайшие годы значительно расширим номенклатуру поставок, - отметил омский губернатор.