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Общество25 августа 2022 9:20

В Кировском округе Омска возведут новый 11-этажный жилой дом

В новостройке будет 147 квартир
Наталья ВИРКУНЕН
Возведением дома займется ЗЖБИ №6

Возведением дома займется ЗЖБИ №6

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне омский департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на строительство многоэтажного дома на Левобережье Омска. Он будет построен в границах улиц 22-го Декабря - Граничная -12-го Декабря Кировского округа.

Как сообщили в ведомстве, одиннадцатиэтажный жилой дом на Левобережье Омска возведет застройщик акционерное общество «Завод сборного железобетона № 6». Общая площадь новостройки составит 11997,42 квадратных метров. В доме будет 147 квартир различной площади.

Добавим, ранее департамент архитектуры и градостроительства Омска выдал разрешение на строительство одиннадцатиэтажного жилого дома на улице 21-я Амурская в Амурском поселке. Застройщик - ООО «Строительно-монтажное управление № 5« Стройбетон «Восточное». Общая площадь дома составит 13 571,5 квадратных метров. В нем будет 185 квартир.