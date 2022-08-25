Ребенок пострадал в аварии на Левобережье Омска

Водитель ВАЗа слегка не рассчитал скорость и врезался в иномарку.
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
На Левобережье Омска в аварии пострадала 12-летняя девочка. О происшествии сообщает Госавтоинспекция.
- Накануне в 22:35 часов в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими, - уточнили время в управлении.
Все произошло на улице Волгоградской. Водитель «Двенашки» на пересечении с улицей Кондратюка не выдержал дистанцию и влетел «Тойоту Таун Эйс». За помощью к медикам обратилась девока 2010 года рождения.
Сейчас инспекторы устанавливают все детали произошедшего.