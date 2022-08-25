Жительница Омска перевела мошенникам более 1 миллиона рублей

Женщина доверилась голосу на втором конце телефонного провода. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В городской отдел полиции №4 обратилась 60-летняя жительница Ленинского округа с заявлением о мошенничестве. Потерпевшая перевела неизвестным 1,3 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, за две недели до обращения в правоохранительные органы омичке на телефон стали поступать звонки от мошенников. По ее словам, звонивший незнакомец представился сотрудником банка и сообщил потерпевшей, что на ее пытаются оформить кредит в размере 100 тысяч рублей. Для того чтобы помочь службе безопасности уличить злоумышленников среди работников финансовой организации, женщине необходимо было взять займ на такую же сумму. При этом лже-сотрудник банка попросил омичку не сообщать об этом об этом ни родственникам, ни кому-либо из знакомых, так как она может понести уголовную ответственность за разглашение банковской тайны.

После перевода необходимой на «безопасные счета» женщина продолжила общаться с неизвестным. Спустя 4 дня она взяла еще один кредит, чтобы погасить тот, который, со слов лже-сотрудника банка, снова пытались оформить мошенники. Еще через 5 дней омичка перевела на номер сотового телефона уже свои сбережения в размере 45 тысяч рублей. Через некоторое время пострадавшую напугали до такой степени, что ей она оформила займ уже на 700 тысяч рублей под залог своего жилья.

Женщина узнала о том, что ее обманывают лишь благодаря сыну, который решил проверить информацию о налоговом взносе. После этого злоумышленник снова позвонил омичке и потребовал заплатить еще 200 тысяч рублей, но в этот раз она уже отказалась. За две неделе звонков потерпевшая стала обладательницей нескольких кредитов на общую сумму 1,3 миллиона рублей.

По факту произошедшего сотрудники полиции завели уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время проводится следственная проверка.

Добавим, УМВД России по Омской области напоминает омичам: ни в коем случае не совершайте финансовые операции по указанию неизвестных. Ни сотрудники банков, ни сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят граждан по вопросам перевода денежных средств.