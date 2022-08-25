Две тысячи человек переехало на ПМЖ в Омскую область за последние полгода

Очень много мигрантов приезжает из соседних стран. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омскую область продолжают приезжать люди по программе переселения соотечественников. Об этом сообщили в региональном министерстве труда и социального развития.

Как рассказали в ведомстве, за восемь месяцев в регион приехали 2,1 тысячи соотечественников. Большая их часть - это квалифицированные кадры трудоспособного возраста, средний возраст которых составляет 30 лет. Высшее и среднее профессиональное образование имеют 87%, студенты омских профессиональных учебных заведений — 12%. В числе прибывших на ПМЖ есть и предприниматели, которые хотят использовать свой накопленный опыт на территории Омской области.

Переселенцам в рамках региональной программы предоставляют дополнительную поддержку в виде единовременного подъемного пособия в размере 12 тысяч рублей для участника программы и 6 тысяч рублей каждому члену его семьи. Кроме того, они могут рассчитывать на компенсацию расходов на аренду жилья в размере до 38 тысяч рублей. Соотечественникам, которые собираются работать в районах области на востребованных должностях в сфере образования, здравоохранения и сельского хозяйства, власти предоставят единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, региональная программа по переселению соотечественников действует с 2009 года. За эти 13 лет в Омскую область прибыли более 46,6 тысячи человек. Срок действия программы власти продлили до 2025 года.