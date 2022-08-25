Суд приговорил омича к 3 годам колонии за пьяное ДТП

Приговор в законную силу не вступил. Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне Колосовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя области, который стал виновником ДТП на трассе Тара-Колосовка. В аварии пострадал молодая родственница омича.

Его признали виновным по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Как установило следствие, 21 августа 2021 года 31-летниий мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находившийся за рулем Daewoo Nexiехал, по трассе Тара – Колосовка ехал вместе с 3 пассажирами по трассе Тара-Колосовка со скоростью более 60 километров в час. Пьяный водитель в один момент не справился управлением и допустил занос, в результате чего автомобиль перевернулся несколько раз. Вследствие ДТП 19-летняя родственница омича получила множественные травмы.

Мужчина отказался полностью признавать свою вину, заявляя, что алкоголь он употребил только после аварии. Суд обязал его выплатить потерпевшей 150 тысяч рублей в качестве компенсации за причинение морального вреда и приговорил сельчанина к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил его водительских прав на 2 года.

Добавим, в настоящее момент приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.