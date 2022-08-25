Рэпер Мот и группа 25/17 выступят в это воскресенье на презентации «Авангарда» в Омске

Фото: Минспорта Омской области

На презентации ХК «Авангард», которая состоится в это воскресенье, 28 августа, на Соборной площади, жителей города ждет насыщенная программа. Начало мероприятия в 17:00.

Омским любителям хоккея представят обновленную команду, штаб тренеров, а также руководство клуба. Пришедшим покажут и новую форму, в которой теперь будут играть хоккеисты. В качестве ведущих на мероприятии будут голос «ястребов» на матчах в Балашихе Никита Петров, а также двое омичей – артист шоу «Импровизация» Арсений Попов и актриса Наталья Земцова.

Омичей также ждет G-Drive Road Show. В нем примут участие авто- и мотогонщики. Жителей города в рамках шоу ждет грандиозный концерт с рэпера Мота группы 25/17и звезды шоу «Голос» Марии Русаковой.

Напомним, накануне в связи с презентацией хоккейного клуба мэрия объявила о перекрытии нескольких участков центральных улиц.