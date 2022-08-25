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Общество25 августа 2022 5:48

Омичка поплатилась за клевету на старшую по дому

Распускавшей слухи женщине пришлось опровергать слова под страхом ареста на 10 суток
Наталья ВИРКУНЕН
Женщине пригрозили 10 сутками ареста.

Женщине пригрозили 10 сутками ареста.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В суд обратилась женщина, проживающая в одном из многоквартирных домов города. По ее словам, собственники квартир избрали ее старшей по дому. По утверждению омички она на протяжении 5 лет добросовестно выполняла свои обязанности, не предпринимая никаких противоправных действий.

- Между тем, в течение двух последних лет одна из жительниц многоквартирного дома регулярно и систематически ведет беседы с другими соседями, беспочвенно обвиняя омичку в несоответствующих действительности фактах хищения, присвоения ею денежных средств, нелицеприятно и оскорбительно высказываясь в ее адрес, тем самым причиняя моральные и нравственные страдания, - сообщили судебные приставы.

Старшая по дому решила обратиться в суд, чтобы наказать распускательницу слухов. Судебная инстанция встала на ее сторону, признав что соседка по лестничной клетке бездоказательно обвиняла ее в совершении преступлений. Иск старшей по дому удовлетворил суд и обязал соседку, которая распускала ложную информацию, опровергнуть ее на досках объявления на дверях у подъездов дома. Однако клеветница отказалась выполнять решения суда и выплачивать исполнительский сбор.

За неисполнение решения суда женщину привлекли к административной ответственности по статье «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера» и пригрозили штрафом до 20 тысяч рублей, а также арестом на срок до 10 суток и обязательными работами до 120 часов.

Добавим, в результате давления приставов омичка, оклеветавшая старшую по дому, все-таки разместила опровержение своих слов на доске объявлений у каждого подъезда многоэтажки.