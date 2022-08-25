Омичка поплатилась за клевету на старшую по дому

Женщине пригрозили 10 сутками ареста. Фото: Иван МАКЕЕВ

В суд обратилась женщина, проживающая в одном из многоквартирных домов города. По ее словам, собственники квартир избрали ее старшей по дому. По утверждению омички она на протяжении 5 лет добросовестно выполняла свои обязанности, не предпринимая никаких противоправных действий.

- Между тем, в течение двух последних лет одна из жительниц многоквартирного дома регулярно и систематически ведет беседы с другими соседями, беспочвенно обвиняя омичку в несоответствующих действительности фактах хищения, присвоения ею денежных средств, нелицеприятно и оскорбительно высказываясь в ее адрес, тем самым причиняя моральные и нравственные страдания, - сообщили судебные приставы.

Старшая по дому решила обратиться в суд, чтобы наказать распускательницу слухов. Судебная инстанция встала на ее сторону, признав что соседка по лестничной клетке бездоказательно обвиняла ее в совершении преступлений. Иск старшей по дому удовлетворил суд и обязал соседку, которая распускала ложную информацию, опровергнуть ее на досках объявления на дверях у подъездов дома. Однако клеветница отказалась выполнять решения суда и выплачивать исполнительский сбор.

За неисполнение решения суда женщину привлекли к административной ответственности по статье «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера» и пригрозили штрафом до 20 тысяч рублей, а также арестом на срок до 10 суток и обязательными работами до 120 часов.

Добавим, в результате давления приставов омичка, оклеветавшая старшую по дому, все-таки разместила опровержение своих слов на доске объявлений у каждого подъезда многоэтажки.