Главврач омского онкодиспансера Дмитрий Маркелов рассказал о работе медиков на Донбассе

Бесценный опыт и почетная миссия – именно так называет свою поездку в Луганск главврач омского онкодиспансера Дмитрий Маркелов. Медик месяц назад вернулся из тех краев, где помощь и поддержка коллег так необходима. И сегодня он готов вновь отправиться туда, чтобы стать частью отважной и команды. Набраться колоссального опыта он рекомендует и остальным медикам омского региона.

Сегодня врачи могут отправиться на Донбасс всего на полгода. По договоренности главы региона Александра Буркова, контракт заключается не с Минобороны РФ. Поэтому стать членом роты «Омь» может любой специалист.

- И что очень важно — я как руководитель получил письмо, где мне разъяснено, как таких сотрудников можно отпускать, как за ними сохранять рабочие места. Человек должен понимать, что он вернется и его рабочее место, его трудовой коллектив его будет ждать. У меня двое сотрудников написали заявления, и мы будем ждать возвращения наших героев. Для меня это люди герои, - пояснил главный врач онкодиспансера.