Перекресток улиц Маяковского и 4-ой Линии в Омске перекроют на сутки

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С 8.00 87 августа до 8.00 28 августа дорожники перекроют перекресток улиц Маяковского и 4-ой Линии. Об этом предупреждает городская администрация.

- Участок перекроют с целью восстановления асфальтобетонного покрытия проезжей части после проведения ремонтных работ на подземных инженерных коммуникациях тепловых сетей, - уточнили в мэрии.

Для автомобилистов предлагают альтернативные пути объезда по улицам Маяковского, Лазо, Плеханова, 3-я Линия, 5-я Линия. На время действия ограничений будут установлены временные дорожные знаки.