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Общество25 августа 2022 5:24

В Омском ГАУ стартует новый медиапроект для молодежи

Уже совсем скоро, в сентябре, в Омском ГАУ стартует проект «Mediaversus: Зумеры Vs Миллениалы».

Реализация проекта стала возможна благодаря грантовой поддержке Росмолодежи. В настоящее время завершается подготовка студии, из которой корреспонденты студенческой медиаслужбы будут вести прямые эфиры баттлов.

В одной стороне воображаемого ринга разместится представитель студенческого сообщества (поколение Z), а в другой - опытный руководитель, специалист (поколение Y и старше). Одним предстоит в скором времени устраиваться на работу, другим - отбирать молодых сотрудников.

В процессе битвы мы выясним, где взгляды поколений совпадают, а где расходятся. Чьи доводы окажутся более убедительными - решат зрители.

Баттл состоит из нескольких раундов, в которых участники смогут обменяться мнениями о настоящем и будущем аграрной отрасли, профессий и образования, блеснуть эрудицией и проявить смекалку.

Прямые эфиры пройдут в социальной сети «ВКонтакте». Следите за новостями проекта.

Фотоматериал предоставлен ОмГАУ.