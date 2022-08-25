Пять автобусов изменят схему движения в центре Омска из-за презентации «Авангарда»

Изменения схем движения автобусов начнут действовать с 17.00 25 августа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за презентации «Авангарда» в центре Омска изменят схему движения пять автобусов. Об этом предупреждают в горадминситрации.

Соборная площадь будет перекрыта 20.00 25 августа до 17.00 29 августа.

Движение городского пассажирского транспорта в указанный период будет организовано по измененным схемам:

- автобусы маршрута № 73 с улицы Красный Путь будут следовать по улице Интернациональная с правым поворотом на улицу Герцена, далее по улице Ленина;

- автобусы маршруту № 62 следуют до остановочного пункта «КДЦ «Маяковский» с разворотом в районе Соборной площади, далее по улицам Интернациональная, Гагарина;

- движение автобусов по маршрутам № 94, 500, 503 будет организовано в направлении поселка Амурский с улицы Красный Путь по улице Интернациональная с правым поворотом на улицу Герцена и с разворотом в районе площади Победы, далее по утвержденной схеме, в обратном направлении без изменения схем движения.