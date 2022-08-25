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Происшествия25 августа 2022 4:52

Омичи пожаловались на демонтаж детского игрового комплекса на бульваре Победы

В мэрии заявили, что площадка стала небезопасной
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: фотоматериалы автора поста во Вконтакте

Фото: фотоматериалы автора поста во Вконтакте

С бульвара Победы в Омске исчез детский игровой комплекс. Его демонтировало управление дорожного хозяйства и благоустройства. Об этом разгневанные омичи сообщили в паблике во Вконтакте.

- Варварски демонтировали прекрасны детский комплекс на бульваре Победы(напротив цирка), который был введён в эксплуатацию в 2019г, где каждый день собирались сотни детей,- пишет Юлия Клепикова.

Как объясняют в мэрии, это было сделано из-за аварийного состояния нового детского комплекса. Якобы за несколько лет дети настолько потрепали площадку для отдыха, что сейчас на ней находиться небезопасно.

– Детский игровой комплекс на бульваре Победы в результате интенсивной эксплуатации омичами разных возрастных категорий стал небезопасным и аварийным. Было проведено его техническое освидетельствование, по результатам которого были выявлены многочисленные дефекты, - пояснили чиновники.

О какой-либо дальнейшей замене на новый комплекс речи не идет, власти только намереваются постараться изыскать деньги из бюджета. Пока конструкцию попросту демонтируют и ликвидируют с оживленной территории города.