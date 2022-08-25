Школы № 64 и 117 из Омска вошли в рейтинг лучших по России

В тройке лучших столичные учебные заведения. Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

В рейтинг 300 лучших по России попали вдев школы из Омска. REAX опубликовало итоги, основываясь на количество выпускников, поступивших в ведущие вузы РФ.

На 130-е место попал лицей №64 с рейтинговым баллом 86.081, 197-е место занял многопрофильный образовательный центр развития одарённости №117 с рейтинговым баллом 67.745.

К слову, в тройке лидеров три московских учебных заведения: лицей НИУ ВШЭ, Бауманская инженерная школа №1580 и СУНЦ МГУ. Также в десятке учреждения образования из Новосибирска, Екатеринбурга и Питера.