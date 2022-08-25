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Общество25 августа 2022 4:36

Школы № 64 и 117 из Омска вошли в рейтинг лучших по России

Они заняли 130 и 197 места соответственно
Виктория КОВЕРНЕВА
В тройке лучших столичные учебные заведения.

В тройке лучших столичные учебные заведения.

Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

В рейтинг 300 лучших по России попали вдев школы из Омска. REAX опубликовало итоги, основываясь на количество выпускников, поступивших в ведущие вузы РФ.

На 130-е место попал лицей №64 с рейтинговым баллом 86.081, 197-е место занял многопрофильный образовательный центр развития одарённости №117 с рейтинговым баллом 67.745.

К слову, в тройке лидеров три московских учебных заведения: лицей НИУ ВШЭ, Бауманская инженерная школа №1580 и СУНЦ МГУ. Также в десятке учреждения образования из Новосибирска, Екатеринбурга и Питера.